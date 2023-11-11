Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
У Київській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударних ворожих дронів.
В обласній військовій адміністрації повідомили, що зафіксовано рух ударних БпЛА, тому в Київській області працює ППО.
– На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони, — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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