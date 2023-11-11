Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Є чотири версії загибелі помічника Залужного: в ДБР виділили основну
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО

Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Фото: Факти ICTV

У Київській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударних ворожих дронів.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що зафіксовано рух ударних БпЛА, тому в Київській області працює ППО.

– На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони, — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Вибухи в Києві та області 10 листопада 2023 – що відомо про вибухи в Києві та області

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Читайте також
РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих
Х-555

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, дрон, дрон-камікадзе, Київ, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ймовірно, горить пороховий завод: вибухи пролунали у російському Котовську
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
У Московській області пролунали вибухи в районі Конструкторського бюро
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг пам’ятну монету Антонівський міст
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Червонокнижне ППО: що відомо про ЗРК С-300В4, який знищили на Таврійському напрямку
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь