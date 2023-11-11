Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО

У Київській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударних ворожих дронів.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що зафіксовано рух ударних БпЛА, тому в Київській області працює ППО.

– На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони, — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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