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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора

У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
ДСНС у Вінницькій обл
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора

У Вінниці на вулиці Гонти вчора ввечері сталася масштабна пожежа на складах із будівельними матеріалами. Станом на 08:00 вогонь загасили.

Про це повідомляють у ДСНС.

Площа пожежі сягнула близько 1 тис. кв. метрів. О 22:40 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.

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Станом на 07:00 10 листопада площа пожежі становила близько 100 кв. м. Працювали 55 пожежників, залучено 13 одиниць спецтехніки.

За даними ДСНС, в ангарі зберігалися будівельні матеріали, ламінат та пластикові вироби. Також існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані металеві ангари. Для безперебійної подачі води рятувальники залучали дві цистерни від залізничної станції.

На щастя, постраждалих немає.

Станом на 08:00 вогонь ліквідували повністю, рятувальники проводять поливку та розбір конструкцій.

Згодом фахівці будуть встановлювати причини загоряння.

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У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Вінниця, ДСНС, Пожежа
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