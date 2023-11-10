РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих
В Одесі прогриміли сильні вибухи під час сигналу повітряної тривоги в регіоні. Зафіксовано два влучання в Одеському районі.
За інформацією Одеської ОВА, відомо про трьох постраждалих. Зокрема, 96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі.
– Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) дістали легкі травми, їм надано допомогу на місці, – стверджують в ОВА.
За словами очевидців, вибух в Одесі пролунав за кілька секунд після тривоги і був дуже потужним.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу.
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