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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих

Х-555
Фото: Факти ICTV

В Одесі прогриміли сильні вибухи під час сигналу повітряної тривоги в регіоні. Зафіксовано два влучання в Одеському районі.

За інформацією Одеської ОВА, відомо про трьох постраждалих. Зокрема, 96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі.

– Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) дістали легкі травми, їм надано допомогу на місці, – стверджують в ОВА.

За словами очевидців, вибух в Одесі пролунав за кілька секунд після тривоги і був дуже потужним.

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Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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