Вночі на Київщині лунали вибухи: сили ППО знищили всі ворожі БпЛА
Уночі в повітряному просторі Київської області зафіксували проліт ворожих безпілотників – усі цілі було знищено.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Повітряна тривога в області тривала майже півтори години.
У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки професійній роботі всі ворожі цілі були збиті.
Влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих також немає.
Руслан Кравченко вкотре закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв