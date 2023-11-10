Вночі на Київщині лунали вибухи: сили ППО знищили всі ворожі БпЛА

Уночі в повітряному просторі Київської області зафіксували проліт ворожих безпілотників – усі цілі було знищено.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Повітряна тривога в області тривала майже півтори години.

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У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки професійній роботі всі ворожі цілі були збиті.

Влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих також немає.

Руслан Кравченко вкотре закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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