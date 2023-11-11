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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Дніпропетровщину ворог атакував Шахедами: два дрони влучили в будівлю

Дніпропетровщина

Уночі російські військові масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, п’ять дронів збили наші сили протиповітряної оборони – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

Але два Шахеди поцілили по будівлі, вона зруйнована, там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали.

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Крім того, двічі агресор влучав по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Понад пів десятка пострілів ворог випустив із важкої артилерії. Люди не постраждали.

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У Повітряних силах повідомили, що за вечір і ніч знищено 19 ворожих безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Сергій Лисак

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Безпілотники, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Дрони, Ракетні удари Росії
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