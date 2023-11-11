Дніпропетровщину ворог атакував Шахедами: два дрони влучили в будівлю

Уночі російські військові масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, п’ять дронів збили наші сили протиповітряної оборони – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

Але два Шахеди поцілили по будівлі, вона зруйнована, там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали.

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Крім того, двічі агресор влучав по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Понад пів десятка пострілів ворог випустив із важкої артилерії. Люди не постраждали.

У Повітряних силах повідомили, що за вечір і ніч знищено 19 ворожих безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Сергій Лисак

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