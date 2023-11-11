На Київщині дві ракети РФ влучили в поле між населеними пунктами: є пошкодження
У суботу зранку, 11 листопада, російські війська атакували Київську область балістичними ракетами. Дві з них влучили в поле.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
– Цієї ночі ворог атакував область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами, – зазначив він.
За словами Кравченка, під час атаки активно спрацювала протиповітряна оборона. Тож влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.
Однак в одному з районів Київщини “дві ракети поцілили в поле між двома населеними пунктами”.
Вибухова хвиля пошкодила покрівлі та повибивала вікна в п’яти приватних житлових будинках. Крім того, є незначні пошкодження господарських приміщень і приватного підприємства.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Атака на Київ
Ворог поновив атаки по Києву після тривалої паузи в 52 дні. Жителі міста сьогодні зранку чули кілька вибухів.
За даними Київської міської військової адміністрації, приблизно о 08:00 на підльоті до столиці була знищена балістична ракета. За попередньою інформацією це Іскандер. Руйнувань і постраждалих немає.
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