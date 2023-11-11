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Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

На Київщині дві ракети РФ влучили в поле між населеними пунктами: є пошкодження

Атака на Київщину
Фото: МВС

У суботу зранку, 11 листопада, російські війська атакували Київську область балістичними ракетами. Дві з них влучили в поле.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

– Цієї ночі ворог атакував область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами, – зазначив він.

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За словами Кравченка, під час атаки активно спрацювала протиповітряна оборона. Тож влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Однак в одному з районів Київщини “дві ракети поцілили в поле між двома населеними пунктами”.

Атака на Київщину
Фото: МВС України
Атака на Київщину
Фото: МВС України
Атака на Київщину
Атака на Київщину

Вибухова хвиля пошкодила покрівлі та повибивала вікна в п’яти приватних житлових будинках. Крім того, є незначні пошкодження господарських приміщень і приватного підприємства.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Атака на Київ

Ворог поновив атаки по Києву після тривалої паузи в 52 дні. Жителі міста сьогодні зранку чули кілька вибухів.

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За даними Київської міської військової адміністрації, приблизно о 08:00 на підльоті до столиці була знищена балістична ракета. За попередньою інформацією це Іскандер. Руйнувань і постраждалих немає.

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