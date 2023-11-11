Росіяни атакували Одещину ракетами і Шахедами: є руйнування та поранені

Учора ввечері російські окупанти атакували Одеську область ракетами. На жаль, є поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожі ракети двічі вдарили по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу, там постраждало троє людей – двом чоловікам надали допомогу на місці. Госпіталізували 96-річну жінку, стан стабільний.

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Також є влучання у припортову інфраструктуру – люди не постраждали.

Після ракет російські терористи запустили ударні дрони. Сили протиповітряної оборони збили чотири дрони, проте сталося влучання по будівлях, що не використовувалися. Люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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