Росіяни атакували Одещину ракетами і Шахедами: є руйнування та поранені
Учора ввечері російські окупанти атакували Одеську область ракетами. На жаль, є поранені.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ворожі ракети двічі вдарили по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу, там постраждало троє людей – двом чоловікам надали допомогу на місці. Госпіталізували 96-річну жінку, стан стабільний.
Також є влучання у припортову інфраструктуру – люди не постраждали.
Після ракет російські терористи запустили ударні дрони. Сили протиповітряної оборони збили чотири дрони, проте сталося влучання по будівлях, що не використовувалися. Люди не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв