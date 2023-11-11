Скандал у Львові: у ТЦК обіцяють притягнути до відповідальності військових, які заштовхали чоловіка в авто
У Львівському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки пообіцяли притягнути до відповідальності працівників, які нещодавно силоміць заштовхали цивільного чоловіка в автомобіль.
– Мережею поширювалася інформація щодо виникнення конфлікту між цивільним населенням і працівниками ТЦК. За цим фактом проведено службову перевірку, визначені посадові особи, які будуть притягнені до відповідальності, – йдеться у повідомленні ТЦК і СП.
У ТЦК і СП зазначають, що для оповіщення громадян залучають військових, які були переведені з бойових бригад і за станом здоровʼя обмежено придатні.
Скандал у Львові з працівниками військкомату
В інтернеті нещодавно з’явилося відео, як працівники львівського військкомату насильно заштовхали чоловіка в автомобіль. Люди, які стали випадковими свідками цієї ситуації, намагалися перешкодити, однак це не допомогло.
Згодом у Львівському обласному ТЦК і СП пообіцяли з’ясувати всі обставини інциденту та здійснити службову перевірку.
Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв