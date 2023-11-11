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РФ обстріляла Херсон: спалахнула пожежа, один із постраждалих помер у лікарні

РФ обстріляла Херсон: спалахнула пожежа, один із постраждалих помер у лікарні

Збройні сили РФ з артилерії вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки є постраждалі люди. Один із ворожих снарядів ударив по приватному будинку, де спалахнула пожежа.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, в одному з районів обласного центру снаряд поцілив у приватний будинок. Там загорілася пожежа, однак жителі домоволодіння не постраждали.

Близько 15:00 внаслідок удару поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня важкості дістали троє містян – дві жінки та чоловік, який згодом помер.

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За уточненими даними, травми чоловіка виявилися несумісними із життям. Він помер у лікарні, уточнили в прокуратурі.

Атака РФ по Херсону

Потужні вибухи у Херсоні почали лунати з самого ранку 11 листопада. Згодом стало відомо про постраждалих внаслідок атаки РФ.

Нагадаємо, що сьогодні Херсон відзначає першу річницю звільнення міста від російських загарбників. Напередодні у міській військовій адміністрації попереджали, що саме на цю річницю окупанти можуть обстрілювати Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

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Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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