Іскандер або С-400: зранку росіяни намалися вдарити по Києву ракетою

У Києві зранку пролунало два вибухи, а за кілька секунд подали сигнал повітряної тривоги.

За словами мера Києва Віталія Кличка, найсильніше вибухи було чути на лівому березі столиці. Спрацювала наша протиповітряна оборона.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Єдиних новин повідомив, що росіяни намагалися атакувати Київ балістичною ракетою. І також підтвердив вдалу роботу нашої системи ЗРК.

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Оновлено о 11:05. Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що Київ від ворожої ракети захистив розрахунок ЗРК Patriot.

– Якого типу була ракета – балістична Іскандер-М чи зенітна керована С-400, згодом з’ясуємо, – сказав командувач.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів деталі ворожої атаки.

Приблизно о 08:00 росіяни запустили в бік столиці балістичну ракети, за попередніми даними, типу Іскандер. До Києва ракета не долетіла – сили протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

Наразі інформації про руйнування та постраждалих не має.

За словами Сергія Попка, щонайменше 52 дні ворог не атакував Київ ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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