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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Іскандер або С-400: зранку росіяни намалися вдарити по Києву ракетою

Іскандер-М
Фото: Getty Images

У Києві зранку пролунало два вибухи, а за кілька секунд подали сигнал повітряної тривоги.

За словами мера Києва Віталія Кличка, найсильніше вибухи було чути на лівому березі столиці. Спрацювала наша протиповітряна оборона.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Єдиних новин повідомив, що росіяни намагалися атакувати Київ балістичною ракетою. І також підтвердив вдалу роботу нашої системи ЗРК.

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Оновлено о 11:05. Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що Київ від ворожої ракети захистив розрахунок ЗРК Patriot.

– Якого типу була ракета – балістична Іскандер-М чи зенітна керована С-400, згодом з’ясуємо, – сказав командувач.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів деталі ворожої атаки.

Приблизно о 08:00 росіяни запустили в бік столиці балістичну ракети, за попередніми даними, типу Іскандер. До Києва ракета не долетіла – сили протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

Наразі інформації про руйнування та постраждалих не має.

За словами Сергія Попка, щонайменше 52 дні ворог не атакував Київ ракетами.

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Вибух, Київ, Київська область
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