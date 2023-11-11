У Києві знову чути вибухи: повітряної тривоги не було

Жителі Києва вдруге за ранок чули вибухи. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.

Знову гучно на лівому березі.

Чекаємо на офіційну інформацію від влади.

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Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської, Черкаської областей.

Нагадаємо, зранку росіяни запустили в бік столиці балістичну ракету, за попередніми даними, типу Іскандер. До Києва ракета не долетіла – сили протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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