У Києві знову чути вибухи: повітряної тривоги не було
Жителі Києва вдруге за ранок чули вибухи. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.
Знову гучно на лівому березі.
Чекаємо на офіційну інформацію від влади.
Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської, Черкаської областей.
Нагадаємо, зранку росіяни запустили в бік столиці балістичну ракету, за попередніми даними, типу Іскандер. До Києва ракета не долетіла – сили протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв