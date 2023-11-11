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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві знову чути вибухи: повітряної тривоги не було

вибух
Фото: Getty Images

Жителі Києва вдруге за ранок чули вибухи. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.

Знову гучно на лівому березі.

Чекаємо на офіційну інформацію від влади.

Зараз дивляться

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської, Черкаської областей.

Нагадаємо, зранку росіяни запустили в бік столиці балістичну ракету, за попередніми даними, типу Іскандер. До Києва ракета не долетіла – сили протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Київ, Ракетні удари Росії
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Андрій Почтєв
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