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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Мелітополі: перекрито рух біля військових баз РФ, містом їздять “поліцейські” авто

Вибухи у Мелітополі: перекрито рух біля військових баз РФ, містом їздять “поліцейські” авто
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області прогримів гучний вибух.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами Рефма та Агат, які РФ перетворила на військові бази.

– Окупанти не догледіли вибухівку? Чекаємо на подробиці, – зазначив мер Мелітополя.

За словами Федорова, після вибуху в Мелітополі на шаленій швидкості їздять окупаційні псевдополіцейські автомобілі.

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Вибух у Мелітополі Запорізької області 11 листопада 2023 – що відомо про вибух

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Війна в Україні, військова база, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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Бійці 65 ОМБр розкрили деталі легендарної операції Ікси, яка дозволила звільнити Роботине

Вони торували шлях на Роботине, про яке нині знає увесь світ. Захисники з 65 бригади на початку літа спромоглися взяти панівну висоту, що має назву Ікси, звідки й почався рух наших військ на Південь. Біля деокупованого у серпні села досі точаться запеклі бої, адже ворог не може змиритися із його втратою.

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