Вибухи у Мелітополі: перекрито рух біля військових баз РФ, містом їздять “поліцейські” авто
У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області прогримів гучний вибух.
Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами Рефма та Агат, які РФ перетворила на військові бази.
– Окупанти не догледіли вибухівку? Чекаємо на подробиці, – зазначив мер Мелітополя.
За словами Федорова, після вибуху в Мелітополі на шаленій швидкості їздять окупаційні псевдополіцейські автомобілі.
Мелітополь на карті
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