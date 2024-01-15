Не виходить на зв’язок 10 днів: у Карпатах тривають пошуки туриста з Франції
У Карпатах рятувальники шукають громадянина Франції, який пішов у гори й з 3 січня не виходить на зв’язок.
Про це повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Івано-Франківської області.
Що відомо про зникнення француза у Карпатах
На минулому тижні, 12 січня, до рятувальників звернувся представник французького посольства, який розповів, що громадянин Франції планував гірську мандрівку на період із 3 до 6 січня.
Турист планував зійти від Ворохти, урочища Завоєля, що в Івано-Франківській області, до гори Говерла, а звідти мандрувати Карпатами до Рахова в Закарпатській області.
Востаннє він виходив на зв’язок у перший день своєї подорожі, 3 січня. У ДСНС кажуть, що іноземець не реєстрував свій маршрут.
– Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Пошукові роботи тривають, – повідомили рятувальники.
У поліції розповіли, що чоловіка звати Шарль Мінар, йому 27 років.
Правоохоронці зʼясували, що у ніч з 2 на 3 січня він ночував у котеджі у Ворохті.
Турист був одягнений у куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики. При собі мав гірський рюкзак.