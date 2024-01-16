Іран обстріляв Пакистан ракетами і дронами – що відомо

Іран завдав удару по базах сунітського угруповання Джейш аль-Адль на території Пакистану, використовуючи для атаки ракети та безпілотники.

Чому Іран обстріляв Пакистан

Атака була націлена на район у пакистанській провінції Белуджистан, де нібито розташовувалася одна з найбільших штаб-квартир Джейш аль-Адль.

За даними ЗМІ, обидва штаби знищено. Наразі невідомі інші подробиці атаки Ірану по Пакистану.

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За інформацією іноземних журналістів, угруповання Джейш аль-Адль здійснювало напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном.

Минулого місяця Джейш аль-Адль взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан. Тоді загинуло щонайменше 11 поліцейських.

Це один із найбідніших регіонів Ірану, який населений переважно сунітами белуджі – меншиною в шиїтському Ірані, звертають увагу закордонні кореспонденти.

Угруповання Джейш аль-Адль називає своєю метою покращення умов життя для белуджі на території Ірану. Тегеран вважає сунітське бойове угруповання терористичною організацією.

Нещодавні атаки Ірану

Увечері 15 січня з території Ірану атакували північ Іраку балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Під удар потрапили аеропорт Ербіля, американська військова база та дипломатичне консульство США.

Відповідальність за теракт взяли на себе члени угруповання Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Атака відбулася через кілька днів після того, як США і Велика Британія за підтримки ще восьми країн вдарили по об’єктах єменських хуситів, яких підтримує Іран. Вона стала відповіддю на напади хуситів на судна в Червоному морі.

Джерело : AP News

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