На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі

На Херсонщині Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Перебуваючи у лавах загарбницьких виборчкомів, вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей проголосувати за приєднання регіону до складу Росії, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували слідчі, вони змушували людей ставити потрібні відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали правильність заповнення.

Зараз дивляться

А у разі відмови підтримати агресора зловмисники погрожували здати односельців озброєним військовим, які супроводжували їх під час дворових обходів.

– Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала, – додали в СБУ.

Що відомо про колаборантів

За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.

Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму Росії у тимчасово захоплених населених пунктах.

Покарання для зрадників

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.