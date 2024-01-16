На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі
На Херсонщині Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя регіону.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Перебуваючи у лавах загарбницьких виборчкомів, вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей проголосувати за приєднання регіону до складу Росії, – йдеться у повідомленні.
Як з’ясували слідчі, вони змушували людей ставити потрібні відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали правильність заповнення.
А у разі відмови підтримати агресора зловмисники погрожували здати односельців озброєним військовим, які супроводжували їх під час дворових обходів.
– Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала, – додали в СБУ.
Що відомо про колаборантів
За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.
Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.
Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму Росії у тимчасово захоплених населених пунктах.
Покарання для зрадників
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.