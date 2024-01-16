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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі

затримання зрадників
Фото: СБУ

На Херсонщині Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Перебуваючи у лавах загарбницьких виборчкомів, вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей проголосувати за приєднання регіону до складу Росії, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, вони змушували людей ставити потрібні відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали правильність заповнення.

Зараз дивляться

А у разі відмови підтримати агресора зловмисники погрожували здати односельців озброєним військовим, які супроводжували їх під час дворових обходів.

На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі
Фото: СБУ
На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі
Фото: СБУ
На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі
Фото: СБУ
На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі
На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі
На Херсонщіні СБУ затримала двох колаборантів, які змушували односельців голосувати на псевдореферендумі

– Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала, – додали в СБУ.

Що відомо про колаборантів 

За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.

Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму Росії у тимчасово захоплених населених пунктах.

Покарання для зрадників

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

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Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Херсонська область
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