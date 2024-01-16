РФ обстріляла Тягинку і Білозерську громаду на Херсонщині: є поранені

У Херсонській області російські війська обстріляли з артилерії село Тягинка Бериславського району та Білозерську громаду, внаслідок чого є поранені люди.

Обстріл Херсонської області 16 січня 2023

За інформацією Офісу генерального прокурора України, осколкові поранення дістали двоє місцевих жителів, які в момент атаки перебували на вулиці. Цих людей доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Водночас окупанти атакували Білозерську громаду. Після обстрілу росіян у лікарню звернувся чоловік, який дістав скалкові поранення на власному подвірʼї.

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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України). Прокурори та слідчі документують воєнні злочини, вчинені представниками Збройних сил РФ.

Фото: Херсонська ОВА

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