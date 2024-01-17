РФ атакувала Харків ракетами С-300: є постраждалі, пошкоджено лікарню і триповерхову будівлю

Російські війська обстріляли Харків двома ракетами С-300. Є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Харків 16 січня 2024

Харків опинився під ракетним ударом російських військ, повідомили в ОВА. У місті під час повітряної тривоги у ніч з 16 на 17 січня прогриміли потужні вибухи.

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Повітряні сили ЗСУ попередили, що повітряна тривога в Харківській області була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону України.

Що відомо про постраждалих

Пізніше в ОВА повідомили, що окупанти завдали ударів по Харкову двома ракетами. Попередньо, йдеться про атаки С-300.

Відомо щонайменше про 17 постраждалих, серед яких один – у важкому стані. Під завалами ще можуть перебувати люди. ДСНС вдалося врятувати одну жінку та евакуювати 30 осіб.

Які пошкодження в Харкові

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що було влучання в цивільну триповерхову будівлю, поруч розташовану лікарню зачепило вибуховою хвилею.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, постраждали щонайменше 10 житлових будинків, за попередньою інформацією від ОВА.

За даними ДСНС, на момент прибуття рятувальників було виявлено декілька осередків займання у двох будівлях. Загальна площа пожежі становила близько 60 кв. м. Зафіксовано руйнації, пошкодження житлових та інших будівель.

– Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, житлова забудова. ДСНС вже працює на місцях прильотів. Є інформація про поранених, – повідомив мер Терехов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 692-гу добу.

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Фото : Нацполіція, ДСНС

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