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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Знищено ракету Х-59: у Дніпрі пролунав вибух

вибух
Фото: Getty Images

У Дніпрі пролунав вибух.

За інформацією ПвК Схід, у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування Схід знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста.

Зараз дивляться

– Ракета на Дніпро, – інформували Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що вдень 17 січня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпро
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