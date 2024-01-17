Знищено ракету Х-59: у Дніпрі пролунав вибух

У Дніпрі пролунав вибух.

За інформацією ПвК Схід, у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування Схід знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста.

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– Ракета на Дніпро, – інформували Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що вдень 17 січня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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