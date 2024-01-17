ПеревіреноМаліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Знищено ракету Х-59: у Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі пролунав вибух.
За інформацією ПвК Схід, у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування Схід знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста.
Зараз дивляться
– Ракета на Дніпро, – інформували Повітряні сили ЗСУ.
Нагадаємо, що вдень 17 січня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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