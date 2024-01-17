РФ атакувала Україну 20 Шахедами та двома ракетами С-300 – Повітряні сили
Уночі проти 17 січня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами С-300.
Звідки летіли дрони та ракети
Дрони-камікадзе росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.
Зенітні керовані ракети С-300 в напрямку Харкова летіли з Бєлгородської області РФ.
Що відомо про роботу ППО
Силами та засобами Повітряних сил спільно з протиповітряною обороною Сил оборони знищено 19 Шахедів.
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.