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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала Україну 20 Шахедами та двома ракетами С-300 – Повітряні сили

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Уночі проти 17 січня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами С-300.

Звідки летіли дрони та ракети

Дрони-камікадзе росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.

Зенітні керовані ракети С-300 в напрямку Харкова летіли з Бєлгородської області РФ.

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Силами та засобами Повітряних сил спільно з протиповітряною обороною Сил оборони знищено 19 Шахедів.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні
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