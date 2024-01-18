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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка

Вибухи, робота ППО
Фото: УНІАН

Увечері 17 січня російські окупанти знову атакували цивільну інфраструктуру Харківської області – стався приліт у Чугуєві.

Внаслідок обстрілу загинула жінка, яка в момент удару перебувала на робочому місці.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

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За його словами, російські снаряди потрапили до освітнього закладу міста, а загибла була оператором котельні.

Від атаки ворожої армії також постраждав ще один мешканець Чугуєва. Йому надано медичну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 17 січня в небі над Сумською областю прогриміли вибухи: наша ППО знищила два БПЛА.

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Фото: Вадим Сарахан

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Харківська область
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