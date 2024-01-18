Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка
Увечері 17 січня російські окупанти знову атакували цивільну інфраструктуру Харківської області – стався приліт у Чугуєві.
Внаслідок обстрілу загинула жінка, яка в момент удару перебувала на робочому місці.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.
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За його словами, російські снаряди потрапили до освітнього закладу міста, а загибла була оператором котельні.
Від атаки ворожої армії також постраждав ще один мешканець Чугуєва. Йому надано медичну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 17 січня в небі над Сумською областю прогриміли вибухи: наша ППО знищила два БПЛА.
Фото: Вадим Сарахан
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