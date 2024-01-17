Удари по Харкову та Одесі: головні події ночі 17 січня

Уночі проти 17 січня російські війська атакували ракетами Харків, а вранці – Одещину.

Південь України вночі був під ударом дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Тим часом у Росії бідкаються, що Бєлгородську область РФ теж нібито атакували дрони та ракети.

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Дронова атака

Уночі проти 17 січня росіяни запустили по Україні з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, 20 ударних безпілотників.

Шахеди заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті.

Під час нічної дронової атаки підрозділи протиповітряної оборони протягом майже трьох годин працювали в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

Зрештою по одному дрону було знищено на Миколаївщині та Кіровоградщині.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, більшість із них впали в море.

Загалом, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, знищено 19 Шахедів.

Ракетна атака

По Харкову російські війська вгатили близько 21:42 16 січня.

Дві ракети С-300 по Холодногірському району міста окупанти випустили з Бєлгородської області РФ.

Одеську область уранці 17 січня після нічної дронової атаки росіяни обстріляли ракетами Онікс.

Деталі удару по Харкову

У Холодногірському районі Харкова пошкоджено фасади 19 багатоквартирних житлових будинків, приватної медичної установи, знищені 14 автівок.

Одна людина, за даними поліції області, загинула.

В обласній військовій адміністрації наразі про загиблих не повідомляють.

Очільник області Олег Синєгубов зазначає, що під час обстрілу постраждали 17 осіб – 16 жінок віком від 38 до 90 років та 31-річний чоловік.

Трьом надали допомогу на місці, 14 госпіталізували.

До ранку в медзакладі залишались 13 осіб.

Троє з них – у важкому стані. За їхнє життя борються лікарі.

Обстріл Одеси та області

Наслідки атаки БпЛА

У Приморському районі Одеси уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки.

Зокрема, у місті через ворожу атаку сталось займання:

газової труби,

чотирьох припаркованих легкових автомобілів,

балконів на третьому та четвертому поверхах і квартири на другому поверсі п’ятиповерхівки.

Загалом вогнем охопило 50 кв. м.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вісім автівок.

Без опалення в обласному центрі залишається 58 будинків. Полагодити пошкоджену тепломережу обіцяють протягом доби.

62-річний чоловік, який дістав осколкове поранення, ще перебуває в лікарні.

Постраждалі жінки, яким 69 та 29 років, продовжують лікуватися вдома.

Наслідки ракетної атаки

Після нічної дронової атаки вранці ракетного удару зазнали сільськогосподарське та аграрне підприємства в Одеському та Білгород-Дністровському районах.

Туди росіяни поцілили ракетами Онікс.

Унаслідок обстрілу зруйновано порожнє приміщення для тримання худоби та заготівлі сіна.

На щастя, люди та тварини не постраждали.

Ракетно-дронова атака Бєлгородської області РФ

17 січня в Міноборони Росії поскаржились на ракетно-дронову атаку Бєлгородської області.

Там заявляють, що вночі над регіоном буцімто знищили сім ракет (як стверджують росіяни – із РСЗВ Вільха) та чотири безпілотники.

А вранці ППО нібито ліквідувала чотири реактивні снаряди (як наполягають у Міноборони РФ – із RM-70 Вампір) та перехопила два дрони.

У Бєлгородському районі, за даними губернатора В’ячеслава Гладкова, пошкоджені вікна в кількох житлових будинках, спалахнула господарська споруда.

В одному із селищ, додає очільник області, сталося відключення електрики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

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