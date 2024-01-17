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Троє постраждалих та 130 евакуйованих: в Одесі під час нічної атаки горіли квартири

Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Фото: Сили оборони Півдня України
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024
Дронова атака Одеси 17 січня 2024

Уночі проти 17 січня російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 південні регіони України.

Однак основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі.

Оновлено.

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Атака дронів 17 січня 2024

Під час нічної дронової атаки підрозділи протиповітряної оборони працювали протягом майже трьох годин.

Дрони-камікадзе заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті.

Зрештою по одному дрону було знищено на Миколаївщині та Кіровоградщині.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, більшість із них впали в море.

Руйнування в Одесі

Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки в Приморському районі Одеси.

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У кількох локаціях сталися займання – горіли квартири та автівки мирних жителів міста.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо про трьох постраждалих унаслідок дронової атаки.

62-річний чоловік дістав осколкове поранення.

Серед поранених також – жінки 69 та 29 років.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сили оборони Півдня України, Олег Кіпер

Фото: Сили оборони Півдня України

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область
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