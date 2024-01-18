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Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Удар С-300 по Чугуєву: загинула операторка котельні, є поранені

Удар по Чугуєву 17 січня 2024

Одна людина загинула, ще троє постраждали під час обстрілу Чугуєва Харківської області.

Оновлено 18 січня. Уточнені дані повідомили в Офісі генерального прокурора.

Деталі ракетних ударів по Чугуєву

Ракетного удару по Чугуєву російські війська завдали близько 22:30 17 січня.

Зараз дивляться

Як повідомили зранку 18 січня в Повітряних силах ЗСУ, удару по Харківщині росіяни завдали з Бєлгородської області двома зенітними керованими ракетами С-300.

Ворожі снаряди пошкодили місцеву школу.

Що відомо про загиблу та постраждалих

Загибла під час обстрілу 62-річна жінка працювала в навчальному закладі операторкою котельні.

Її тіло знайшли біля будівлі.

Крім операторки котельні, заклад того вечора охороняла ще одна жінка. Після обстрілу в неї діагностували гостру реакцію на стрес.

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За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждалій – 82 роки.

Також до лікарні в стані середньої важкості госпіталізували 63-річного чоловіка та 45-річну жінку.

Реакція правоохоронців

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег СинєгубовХарківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Харківська область
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Удар С-300 по Чугуєву: загинула операторка котельні, є поранені

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