У німецькому місті Інгольштадт у серпні 2022 року жінка вбила свого двійника для того, аби інсценувати власну смерть. Вона разом зі своїм 25-літнім другом заздалегідь спланувала сценарій свого зникнення через конфлікт у родині, а саме, ймовірно, невдалий шлюб.

Ця справа вже отримала назву “вбивство двійника”.

Що відомо про вбивство

Готуючись до вбивства, підозрювана завела кілька фейкових акаунтів в Instagram й шукала схожих на себе одноліток, а потім домовлялася з ними про зустріч, даючи різні обіцянки.

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Прокурори стверджують, що жінка планувала втекти й почати нове життя.

Зрештою зустрітися погодилась 23-річна б’юті-блогерка алжирського походження на ім’я Хадіджа О. Їй пообіцяли безплатну процедуру у салоні краси.

У день вбивства Шарабан та її друг, 25-річний Шекір К., забрали дівчину з дому у місті Еппінген на півдні Німеччини, а потім, ймовірно, відвезли її до Інгольштадта у Баварії.

За словами прокурорів, дорогою жертва отримала 56 ножових поранень і ударів по голові. Шекір і Шарабан посадили вбиту на заднє сидіння авто і припаркували його у лісі. Спотворені рештки Хадіджі знайшли наступного дня.

Спочатку все йшло за планом, і родина Шарабан упізнала тіло, проте розтин викликав питання щодо особи вбитої. Зрештою слідство встановило, що жертвою стала інша людина.

Як стверджують працівники поліції, обидві дівчини були дуже схожі – вони мали довге чорне пряме волосся, однаковий колір обличчя тощо.

Шекіра і Шарабан затримали наступного дня після того, як їх помітили у місцевій піцерії.

– Не кожного дня зустрічаєш подібну справу, особливо з таким сюжетним поворотом. У той день, коли ми знайшли тіло, такого не можна було навіть уявити, – заявив Bild представник місцевої поліції Андреас Айхеле.

Якщо пару визнають винними, їм загрожує довічне ув’язнення. Самі вони звинувачення заперечують.

Джерело : ВВС

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