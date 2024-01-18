Вибухи у Старокостянтинові – що відомо

У ніч проти 18 січня у Старокостянтинові Хмельницької області було чутно звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Старокостянтинові

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників у бік міста.

За даними моніторингових пабліків, над містом працює ППО. Хмельницька ОВА поки не надавала інформації.

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Чому РФ атакує Старокостянтинів

Майже кожного разу під час нічних повітряних атак РФ намагається уразити Старкон, оскліьки там є авіабаза, де базується бригада з бомбардувальниками Су-24. Крім того, росіяни нервують через те, що цього року Україна має отримати західні винищувачі і цілить по інфраструктурі.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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