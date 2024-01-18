Вибухи в Старокостянтинові та ракетний удар по Чугуєву: головні події ночі 18 січня

Уночі проти 18 січня російські війська вкотре атакували українські області ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

По Харківщині армія РФ вгатила двома зенітними керованими ракетами С-300.

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Дронова атака

Уночі проти 18 січня російські окупанти з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї, та Курської області РФ випустили 33 ударних безпілотники.

Основним напрямком удару були Південь та Північ України.

Зрештою протиповітряна оборона в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей знищила 22 ворожих БпЛА.

Ще кілька дронів не досягли своїх цілей.

Збиття БпЛА на Сумщині

У Сумській області протягом вечірнього ворожого нальоту сили ППО знищили чотири безпілотники.

Уламки одного зі збитих Шахедів зруйнували покрівлю технічного приміщення та спричинили займання двох вантажівок.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Вибухи в Старокостянтинові

Уночі проти 18 січня в Старокостянтинові Хмельницької області було чути звуки вибухів.

Над містом, за даними моніторингових каналів, працювала протиповітряна оборона.

Як згодом повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, протиповітряна оборона знешкодила під час обстрілу регіону три Шахеди.

Люди не постраждали, на об’єктах інфраструктури руйнувань немає.

Прильоти в Херсоні

Уночі в Херсоні протиповітряна оборона збила один із запущених росіянами Шахедів.

Однак уникнути влучань не вдалось.

У житловому кварталі Дніпровського району під час прильоту постраждала 49-річна жінка.

У неї діагностували вибухову травму та поранення обличчя.

У Корабельному районі Херсона окупанти вгатили по автозаправній станції.

Цистерни з паливом, що спалахнули, оперативно загасили рятувальники.

Удар С-300 по Чугуєву

Увечері 17 січня російські окупанти випустили по Харківщині дві зенітні керовані ракети С-300.

Ворожі снаряди поцілили в освітній заклад Чугуєва.

Загинула 62-річна операторка котельні.

Ще троє людей постраждали. У 82-річної жінки – гостра реакція на стрес.

У 63-річного чоловіка та 45-річної жінки – поранення середньої важкості. Наразі вони перебувають у лікарні.

Обстріл Куп’янська

Близько 08:40 18 січня російські військові влучили в багатоквартирний житловий будинок у Куп’янську Харківської області.

57-річна жінка, опинившись під завалами, загинула миттєво.

57-річний та 61-річний чоловіки зазнали поранень.

Вибухи в трьох областях Росії

У Міноборони Росії переконують, що вночі 18 січня нібито знищили один дрон над територією Московської області, а ще один перехопили над територією Ленінградської області.

За даними росЗМІ, нібито перехоплений ППО БпЛА впав та вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про “успішне збиття десяти ракет” над обласним центром.

Удар по об’єктах хуситів у Ємені

Опівночі Сполучені Штати завдали удару по 14 завантажених ракетами установках хуситів у Ємені.

Про це повідомили в Центральному командуванні США.

Удару було завдано у відповідь на обстріл судна під прапором Маршаллових островів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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