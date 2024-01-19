Наживались на оборонних закупівлях: на хабарі затримали полковника ЗСУ та бізнесмена
У Києві затримали на хабарі начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора львівської компанії-постачальника оборонних товарів.
За даними СБУ, цей полковник мав отримати від бізнесмена майже $45 тис. так званого відкату за укладання з ним контракту на постачання оборонних товарів для Сил оборони.
Обох фігурантів узяли під час передання першої частини неправомірної вигоди – $14,6 тис.
Сума запланованої угоди підприємця із ЗСУ становила 36 млн грн, але спецслужби заблокували реалізацію цієї оборудки та унеможливили подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників.
Під час обшуків на робочих місцях та вдома у фігурантів у Києві та Львові вилучено:
- комп’ютери, мобільні телефони, електронні носії інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;
- майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.
Обом повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.
Підозрюваним загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.