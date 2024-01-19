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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Наживались на оборонних закупівлях: на хабарі затримали полковника ЗСУ та бізнесмена

Розкрадання коштів на оборонних замовленнях
Фото: СБУ

У Києві затримали на хабарі начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора львівської компанії-постачальника оборонних товарів.

За даними СБУ, цей полковник мав отримати від бізнесмена майже $45 тис. так званого відкату за укладання з ним контракту на постачання оборонних товарів для Сил оборони.

Обох фігурантів узяли під час передання першої частини неправомірної вигоди – $14,6 тис.

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Сума запланованої угоди підприємця із ЗСУ становила 36 млн грн, але спецслужби заблокували реалізацію цієї оборудки та унеможливили подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників.

Під час обшуків на робочих місцях та вдома у фігурантів у Києві та Львові вилучено:

  • комп’ютери, мобільні телефони, електронні носії інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;
  • майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Обом повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Розкрадання коштів на оборонних замовленнях
Фото: СБУ
Розкрадання коштів на оборонних замовленнях
Фото: СБУ
Розкрадання коштів на оборонних замовленнях
Розкрадання коштів на оборонних замовленнях

Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.

Підозрюваним загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
витрати на оборону, затримання хабарника, ЗСУ, Київ, Корупція, Львів, СБУ, Хабарництво
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