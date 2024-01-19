Не зник, а переховується – ДБР про розшук Гринкевича-молодшого

Оголошений у розшук син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман, який фігурує в резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ, не зник, а переховується від правоохоронців.

Про це ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Чому переховується Роман Гринкевич

18 січня, тобто наступного дня після оголошення підозри, ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича, що, за даними слідства, є одним із членів злочинного угруповання.

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Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань не виключає, що зникнення могло стати наслідком гучного затримання його батька Ігоря Гринкевича, до якого останні три тижні прикута увага громадськості.

– Маємо розуміти, що ДБР не може безпідставно затримати людину. Щоб оголосити підозру та обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів, – пояснює Тетяна Сапьян.

Львівський бізнесмен, наголошує радниця з комунікацій ДБР, уже перебуває в СІЗО за першим кримінальним провадження (через намагання дати хабар).

Для оголошення підозр у кримінальному провадженні, що стосувалось оборудок із Міністерством оборони, правоохоронцям потрібно було дочекатись результатів експертиз.

Тож, назбиравши достатньо аргументів для обвинувачення, підозри всім п’ятьом фігурантам було оголошено 17 січня.

Крім Ігоря Гринкевича, під вартою перебувають ще троє фігурантів – їм обрали запобіжний захід у Печерському суді Києва вночі 19 січня.

Тепер залишилося затримати та обрати запобіжний захід Роману Гринкевичу.

– Сподіваюсь, із допомогою небайдужих громадян та зусиллями правоохоронного органу ДБР все-таки знайде того, хто переховується. Не знаю, можливо, він у когось на горищі заховався, тому що офіційно держкордон не перетинав, – зауважила Тетяна Сапьян.

Що відомо про справу Гринкевича

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його близького родича (за даними ЗМІ йдеться про сина Ігоря Гринкевича Романа, – Ред.) та ще трьох осіб, причетних до компаній, афілійованих із підприємцем, підозрюють у шахрайстві та участі в злочинній організації під час постачань одягу для ЗСУ.

Їм усім оголосили підозру 17 січня.

Для Ігоря Гринкевича ця підозра стала вже другою. Отримав її бізнесмен уже в СІЗО, де перебуває через те, що 29 грудня намагався за пів тисячі доларів підкупити одного з керівників Головного слідчого управління.

Хабар підприємець пропонував за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

Справу за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ відкрили ще кілька місяців тому.

За цей час правоохоронці встановили, що компанії Гринкевича, які здобули перемогу в 23 тендерах на постачання одягу Міністерству оборони (на суму на понад 1,5 млрд грн), раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб МО.

Як стало відомо, шість контрактів не було виконано взагалі.

Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише в невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань.

Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п’яти місяців.

Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони.

На початку січня Міністерство оборони України вирішило розірвати угоди з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем.

17 січня Міноборони подало заяву до ДБР про визнання себе потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих зі скандальним підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Цю заяву, зазначає радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань, відомоство ще має розглянути.

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