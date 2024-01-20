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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Напоготові 8 Калібрів: ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Запуск ракет типу Калібр із моря

Російські війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Замість малого ракетного корабля на бойове чергування виведено фрегат Адмірал Ессен.

Про це інформують у Силах оборони Півдня України. Там попередили про можливу ракетну загрозу.

Ракетна загроза з Чорного моря

Рівень ракетної загрози з Чорного моря залишається стабільно дуже високим. Напоготові для пусків російські війська мають вісім крилатих ракет Калібр, попереджають Сили оборони.

Зараз дивляться

Адмірал Ессен — це другий фрегат проєкту 11356Р, класу Адмірал Григорович, який перебуває на озброєнні Чорноморського флоту Росії.

Відомо, що 24 лютого 2022 року фрегат Адмірал Ессен вперше атакував український гарнізон на острові Зміїний.

Екіпаж ракетоносія висунув вимогу здатися, на що українські захисники відмовили російському військовому кораблю. Запис цієї відповіді поширили у соціальних мережах, після чого вона стала символом незламності.

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Напоготові 8 Калібрів: ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Фото: Міноборони Росії

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Війна в Україні, Калібр, Ракетні удари Росії, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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