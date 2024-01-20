Чотири Шахеди знищено, решта не досягли цілей – Повітряні сили про нічну атаку
Уночі проти 20 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по українських областях.
Для цього росіяни застосували сім ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Оновлено о 10:04. Крім того, окупанти випустили з тимчасово окупованої території Луганської області по Донеччині три зенітні керовані ракети С-300.
Деталі дронової атаки України
Про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників жителів південних областей Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 21:30 19 січня.
Потім БпЛА через центральні області попрямували на Захід України.
Загалом росіяни випустили з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, сім Шахедів.
Протиповітряна оборона працювала в межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.
Завершилася дронова атака о 02:00 20 січня.
Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили чотири ворожі БпЛА, решта три дрони не досягли своїх цілей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ
Фото: КОС ЗСУ