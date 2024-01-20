Чотири Шахеди знищено, решта не досягли цілей – Повітряні сили про нічну атаку

Уночі проти 20 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по українських областях.

Для цього росіяни застосували сім ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Оновлено о 10:04. Крім того, окупанти випустили з тимчасово окупованої території Луганської області по Донеччині три зенітні керовані ракети С-300.

Зараз дивляться

Деталі дронової атаки України

Про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників жителів південних областей Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 21:30 19 січня.

Потім БпЛА через центральні області попрямували на Захід України.

Загалом росіяни випустили з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, сім Шахедів.

Протиповітряна оборона працювала в межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Завершилася дронова атака о 02:00 20 січня.

Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили чотири ворожі БпЛА, решта три дрони не досягли своїх цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ

Фото: КОС ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.