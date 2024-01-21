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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ укотре обстріляла Курахове: загинула людина, є поранений

Обстріл Курахового 21 січня 2024 року

Росія обстріляла місто Курахове Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У результаті атаки РФ загинула одна людина, ще одна – дістала поранення.

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Обстріл Курахового 21 січня 2024 року

За інформацією очільника ОВА, окупанти вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню Град, поціливши у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один – зазнав поранення.

– Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо, – написав він у у Telegram.

РФ укотре обстріляла Курахове: загинула людина, є поранений
Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
РФ укотре обстріляла Курахове: загинула людина, є поранений
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині евакуюватися.

Нагадаємо, що близько опівночі 4 січня росіяни вгатили ракетами по центру Курахового Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
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