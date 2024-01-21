РФ укотре обстріляла Курахове: загинула людина, є поранений

Росія обстріляла місто Курахове Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У результаті атаки РФ загинула одна людина, ще одна – дістала поранення.

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За інформацією очільника ОВА, окупанти вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню Град, поціливши у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один – зазнав поранення.

– Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо, – написав він у у Telegram.

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині евакуюватися.

Нагадаємо, що близько опівночі 4 січня росіяни вгатили ракетами по центру Курахового Донецької області.

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