РФ укотре обстріляла Курахове: загинула людина, є поранений
Росія обстріляла місто Курахове Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У результаті атаки РФ загинула одна людина, ще одна – дістала поранення.
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
За інформацією очільника ОВА, окупанти вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню Град, поціливши у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один – зазнав поранення.
– Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо, – написав він у у Telegram.
Філашкін закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині евакуюватися.
Нагадаємо, що близько опівночі 4 січня росіяни вгатили ракетами по центру Курахового Донецької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.