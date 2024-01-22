Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Аналітика
Чи готує РФ новий наступ влітку і як США допоможуть Україні: Пономар про ситуацію на фронті
У Польщі автобус з українцями з’їхав із дороги та врізався в дерево – є постраждалі
Населенню на Заході слід готуватися до війни з Росією – адмірал НАТО
Надзвичайні події
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ошукали громадян Чехії на 2 млн крон: Нацполіція викрила злочинне угруповання

поліція затримала злочинців
Фото: Нацполіція

Нацполіція спільно з чеськими колегами викрила угруповання, яке ошукало громадян Чехії на 2 млн крон (3,2 млн грн). Нині чотирьом організаторам та 13 виконавцям повідомили про підозру у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів у Києві та ошукали десятки іноземців, розповсюджуючи фішингові посилання на чеських торгових інтернет-майданчиках. Шахраї переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Зараз дивляться

Після введення платіжних даних на шахрайських ресурсах відомості потрапляли до фігурантів. Зловмисники виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку і мобільні телефони, затримали трьох організаторів та п’ятьох виконавців. Проаналізувавши інформацію з вилученої техніки, правоохоронці встановили та затримали ще одного організатора схеми та вісьмох його спільників.

Дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі у злочинній діяльності за кількома статтями КК України:

  • ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

У поліції зазначили, що нині вирішується питання щодо обрання новоявленим фігурантам запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Інфікував сервери відомої компанії США: кіберполіція та слідчі Нацполу викрили хакера з Миколаєва
Ошукали громадян Чехії на 2 млн крон: Нацполіція викрила злочинне угруповання

Інтернет-шахрайство, Кіберполіція, Нацполіція, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мобілізація поліцейських може вплинути на криміногенну ситуацію в Україні – голова НПУ
мобілізація
Немає такого ресурсу: глава НПУ пояснив, чому поліцейські не можуть роздавати повістки
Ошукали громадян Чехії на 2 млн крон: Нацполіція викрила злочинне угруповання
Загадкове вбивство чотирьох осіб на Донеччині: ДБР підозрює нацгвардійця
ДБР
Дозвіл на спецзасоби для розгону мітингів в Україні: ворог поширює новий фейк
пропаганда РФ фейк
Які правила працевлаштування в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах у 2024 році
Ошукали громадян Чехії на 2 млн крон: Нацполіція викрила злочинне угруповання

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь