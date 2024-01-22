Ошукали громадян Чехії на 2 млн крон: Нацполіція викрила злочинне угруповання

Нацполіція спільно з чеськими колегами викрила угруповання, яке ошукало громадян Чехії на 2 млн крон (3,2 млн грн). Нині чотирьом організаторам та 13 виконавцям повідомили про підозру у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів у Києві та ошукали десятки іноземців, розповсюджуючи фішингові посилання на чеських торгових інтернет-майданчиках. Шахраї переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

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Після введення платіжних даних на шахрайських ресурсах відомості потрапляли до фігурантів. Зловмисники виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку і мобільні телефони, затримали трьох організаторів та п’ятьох виконавців. Проаналізувавши інформацію з вилученої техніки, правоохоронці встановили та затримали ще одного організатора схеми та вісьмох його спільників.

Дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі у злочинній діяльності за кількома статтями КК України:

ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство);

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

У поліції зазначили, що нині вирішується питання щодо обрання новоявленим фігурантам запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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