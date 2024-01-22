Вибухи в Севастополі: морський і наземний транспорт призупинили роботу

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Після цього морський і наземний транспорт призупинили свою роботу.

Вибухи в Севастополі – що відомо

Пізніше призначений Росією окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги. Про те, що стало її причиною, поки не повідомляють.

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