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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Севастополі: морський і наземний транспорт призупинили роботу

Вибухи в Севастополі: морський і наземний транспорт призупинили роботу
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Після цього морський і наземний транспорт призупинили свою роботу.

Вибухи в Севастополі – що відомо

Пізніше призначений Росією окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги. Про те, що стало її причиною, поки не повідомляють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь, Транспорт
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