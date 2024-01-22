Загадкове вбивство чотирьох осіб на Донеччині: ДБР підозрює нацгвардійця

У місті Лиман Донецької області 21 січня скоєно вбивство чотирьох осіб, серед яких поліцейські та жінки.

За підозрою у злочині затримали військовослужбовця Нацгвардії.

За даними слідчих ДБР, напередодні вранці жителька Лиману викликала слідчо-оперативну групу поліцейських через конфлікт з військовослужбовцем.

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Згодом з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8:00 на місце події поїхала інша група.

Там правоохоронці виявили тіла двох своїх колег із вогнепальними пораненнями та двох жінок – пенсіонерки та її дочки.

За підозрою в умисному вбивстві поліцейським вдалося оперативно затримати нацгвардійця.

Підозрюваному інкримінують дві статті ККУ – п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Слідчі встановлюють обставини трагедії, призначено низку відповідних експертиз.

Джерело : ДБР

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