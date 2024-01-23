Пожежі в Києві та Харкові через обстріл РФ: головні події ночі 23 січня
23 січня росіяни вгатили по Харкову, згодом вибухи почали гриміти в Києві та Павлограді.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Обстріл України
О 03:45 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували політ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря).
За 15 хвилин РФ почала обстрілювати Харків.
О шостій ранку злетіли два Ту-22М3 з аеродрому Оленья, що в Мурманській області, та ще два Ту-22М3 – з аеродрому Шайковка, що в Калузькій області.
Тоді ж стало відомо, що повітряний простір України перетнули дві групи ракет.
Поманеврувавши до західних областей, вони змінили курс на столицю.
Крім Києва, вибухи прогриміли також у Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.
У Києві та Харкові є інформація про поранених та пожежі.
Один чоловік загинув, один дістав поранення в Павлограді.