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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі

У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі

В наслідок ракетної атаки на Київ є пошкодження житлової інфраструктури, горять приватні автівки, є поранені.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Екстрені служби працюють на місці.

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На цю мить відомо про дев’ятьох потерпілих – у Соломʼянському та Святошинському районах. Вісім людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі
У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі
У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі
У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі
У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі
У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: КМВА

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Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії
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