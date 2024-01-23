Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У КМВА показали наслідки падіння уламків ракет в Святошинському районі
В наслідок ракетної атаки на Київ є пошкодження житлової інфраструктури, горять приватні автівки, є поранені.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Екстрені служби працюють на місці.
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На цю мить відомо про дев’ятьох потерпілих – у Соломʼянському та Святошинському районах. Вісім людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: КМВА
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