У квартиру в Києві потрапила бойова частина ракети: людей з будинку евакуюють

У житловому будинку у Святошинському районі столиці в одній з квартир виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, зараз відбувається евакуація людей з будинку.

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Мер також розповів, що станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених внаслідок ворожої ракетної атака на Київ – це жителі Соломʼянського та Святошинського районів. Вісьмох госпіталізували. Зокрема, одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи.

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