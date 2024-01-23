Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У квартиру в Києві потрапила бойова частина ракети: людей з будинку евакуюють
У житловому будинку у Святошинському районі столиці в одній з квартир виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, зараз відбувається евакуація людей з будинку.
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Мер також розповів, що станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених внаслідок ворожої ракетної атака на Київ – це жителі Соломʼянського та Святошинського районів. Вісьмох госпіталізували. Зокрема, одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи.
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