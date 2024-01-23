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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вибухи в Павлограді: одна людина загинула, ще одна поранена

вибух

У місті Павлоград, що на схід від Дніпра, під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення чергових ракет до міста.

За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, в наслідок ракетної атаки на місто одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранення – медики надають йому допомогу.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Дніпропетровська область, Павлоград, Ракетні удари Росії
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