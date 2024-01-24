Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
24 січня у Корочанскому районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
Про це повідомляє BAZA у Telegram-каналі.
Зазначається, що оперативні служби перевіряють інформацію про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Попередньо, літак міг зазнати краху у районі хутора Кривого.
Що відомо про падіння літака Іл-76
За інформацією губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС, однак деталі він не повідомив.
Крім цього, російській Telegram-канал 112 пише із посиланням на власні джерела, що на борту літака нібито знаходилося 63 людини. Усі вони загинули.
Українська правда із посиланням на власні джерела повідомляє, що збиття літака – це робота ЗСУ. Також у Генштабі повідомили, що він перевозив ракети до комплексів С-300.