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Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо

Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Фото: Getty Images

24 січня у Корочанскому районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

Про це повідомляє BAZA у Telegram-каналі.

Зазначається, що оперативні служби перевіряють інформацію про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Попередньо, літак міг зазнати краху у районі хутора Кривого.

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Що відомо про падіння літака Іл-76

За інформацією губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС, однак деталі він не повідомив.

Крім цього, російській Telegram-канал 112 пише із посиланням на власні джерела, що на борту літака нібито знаходилося 63 людини. Усі вони загинули.

Українська правда із посиланням на власні джерела повідомляє, що збиття літака – це робота ЗСУ. Також у Генштабі повідомили, що він перевозив ракети до комплексів С-300.

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Авіакатастрофи, Бєлгород, військовий літак, Літаки, літаки РФ, Росія
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