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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Виробляє Онікси та КАБ: підозру отримав гендиректор найбільшої ракетної корпорації РФ

СБУ
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ підозру отримав гендиректор найбільшої російської ракетної корпорації Тактичне ракетне озброєння Бориса Обносова, який сприяє збройній агресії проти України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Посадовець входить до близького оточення Путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби. Промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України, – йдеться у повідомленні. 

Як зазначають в СБУ, з початку повномасштабного вторгнення тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави.

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Для масованих обстрілів українських населених пунктів рашисти використовують й інші вироби корпорації Обносова, серед яких:

  • крилаті та протикорабельні ракети П-800 Онікс, Х-22, Х-32 та Х-59;
  • ⁠керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.

Як покарання можливе для Обносова

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.

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Джерело: СБУ
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