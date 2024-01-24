Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено один із шести дронів – Генштаб про вечірню атаку БпЛА 23 січня

ППО, протиповітряна оборона

Увечері 23 січня російські війська атакували Україну шістьма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це вранці 24 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

атака дронами, безпілотник, Безпілотники, Війна в Україні, Генеральний штаб України, дрон, Дрони, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Третій удар РФ по Харкову та нова допомога від союзників: головні події ночі 24 січня
Знищено один із шести дронів – Генштаб про вечірню атаку БпЛА 23 січня
Третій удар по Харкову за 23 січня: кількість постраждалих зросла до дев’яти
вибух
Карта бойових дій на 24 січня 2024 року – ситуація на фронті
Війна в Україні
Атака БпЛА на РФ 24 січня: дрони зранку ловили над Орлом
дрон бпла
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
вертоліт Sea King

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь