Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено один із шести дронів – Генштаб про вечірню атаку БпЛА 23 січня
Увечері 23 січня російські війська атакували Україну шістьма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Про це вранці 24 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон.
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