Знищено один із шести дронів – Генштаб про вечірню атаку БпЛА 23 січня

Увечері 23 січня російські війська атакували Україну шістьма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це вранці 24 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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