Горіли будинки, серед чотирьох постраждалих є неповнолітній: РФ вгатила по Харківщині

Увечері 24 січня армія РФ обстріляла ракетами С-300 Рогань Харківського району та Роздольне Чугуївського району.

Оновлено. Про це зранку 25 січня повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вечірній ракетний обстріл Харківщини 24 січня

Армія РФ відкрила вогонь по селах у передмісті Харкова орієнтовно о 21:30 24 січня.

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По населених пунктах окупанти гатили ракетами із ЗРК С-300.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом росіяни випустили в напрямку Харкова чотири боєприпаси із території Бєлгородської області РФ.

Виліт ще однієї такої ракети було зафіксовано з поки що окупованої Донеччини.

Удар по Рогані 24 січня

У Рогані під час вечірнього обстрілу один будинок зруйновано, ще два було охоплено вогнем.

Уже вранці в прокуратурі нарахували понад 15 пошкоджених житлових будинків.

Потрапили під удар також автомобілі.

17-річний хлопець та 60-річна жінка дістали легкі поранення.

У жінок 39-ти та 26-ти років – гостра реакція на стрес.

Ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває.

Удар по Роздольному 24 січня

У Роздольному Чугуївського району під час ворожої атаки пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Олег Синєгубов

Фото: Харківська обласна прокуратура

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