Горіли будинки, серед чотирьох постраждалих є неповнолітній: РФ вгатила по Харківщині
Увечері 24 січня армія РФ обстріляла ракетами С-300 Рогань Харківського району та Роздольне Чугуївського району.
Оновлено. Про це зранку 25 січня повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Вечірній ракетний обстріл Харківщини 24 січня
Армія РФ відкрила вогонь по селах у передмісті Харкова орієнтовно о 21:30 24 січня.
По населених пунктах окупанти гатили ракетами із ЗРК С-300.
За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом росіяни випустили в напрямку Харкова чотири боєприпаси із території Бєлгородської області РФ.
Виліт ще однієї такої ракети було зафіксовано з поки що окупованої Донеччини.
Удар по Рогані 24 січня
У Рогані під час вечірнього обстрілу один будинок зруйновано, ще два було охоплено вогнем.
Уже вранці в прокуратурі нарахували понад 15 пошкоджених житлових будинків.
Потрапили під удар також автомобілі.
17-річний хлопець та 60-річна жінка дістали легкі поранення.
У жінок 39-ти та 26-ти років – гостра реакція на стрес.
Ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває.
Удар по Роздольному 24 січня
У Роздольному Чугуївського району під час ворожої атаки пошкоджено будівлі цивільного підприємства.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, Олег Синєгубов
Фото: Харківська обласна прокуратура