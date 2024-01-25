Уранці в Києві горіла школа: що відомо

25 січня в школі Дарницького району Києва сталась пожежа.

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Займання оперативно ліквідували рятувальники, повідомляють у міській державній адміністрації.

Що відомо про пожежу в школі Дарницького району Києва 25 січня

Про пожежу в навчальному закладі Дарницького району столиці Службу порятунку сповістили о 08:23.

Вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, прибувши на виклик, встановили, що займання сталося на другому поверсі школи.

О 08:51 займання на площі 2 кв. м локалізували, а ще за п’ять хвилин – повністю ліквідували.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Як зазначають у КМДА, навчання в школі до кінця тижня відбуватиметься дистанційно.

Джерело: КМДА, ДСНС України

Фото : ДСНС

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