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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уранці в Києві горіла школа: що відомо

Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024

25 січня в школі Дарницького району Києва сталась пожежа.

Зараз дивляться

Займання оперативно ліквідували рятувальники, повідомляють у міській державній адміністрації.

Що відомо про пожежу в школі Дарницького району Києва 25 січня

Про пожежу в навчальному закладі Дарницького району столиці Службу порятунку сповістили о 08:23.

Вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, прибувши на виклик, встановили, що займання сталося на другому поверсі школи.

О 08:51 займання на площі 2 кв. м локалізували, а ще за п’ять хвилин – повністю ліквідували.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Як зазначають у КМДА, навчання в школі до кінця тижня відбуватиметься дистанційно.

Джерело: КМДА, ДСНС України

Фото: ДСНС
Київ, Пожежа, Школа
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