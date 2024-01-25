Сьогодні в Харкові – жалоба за загиблими під час обстрілів 23 січня

Сьогодні в Харкові оголошено жалобу за загиблими під час обстрілів 23 січня.

Про це опівночі 25 січня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Ракетні обстріли впродовж 23 січня спричинили одну з найбільш масштабних за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни, – зазначив мер міста.

Ракетні удари по Харкову 23 січня

Обстріл Харкова 23 січня став одним з найбільш масованих, починаючи з 2022 року.

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Того дня росіяни вгатили по місту понад 15 ракетами типу С-300, Х-22, Іскандер.

Російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову 23 січня тричі – спершу о 04:00, а потім близько 07:10 та 22:00.

Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули.

Наразі в лікарнях міста 25 людей. Зокрема, дві жінки – у важкому стані, одна дитина – у середньому.

Ракетний удар по Харкову о 04:00 23 січня

О четвертій ранку росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова, пошкодивши житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернату, а також газопровід.

Поранення дістали 15-річний хлопець та 71-річна жінка.

Ракетний удар по Харкову о 07:10 23 січня

О сьомій ранку окупанти атакували Київський та Салтівський райони Харкова, поціливши в житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру.

Знайдено тіла десяти людей, зокрема дев’ятирічної дівчинки.

60 осіб, серед них – шестеро дітей, дістали поранення. Вдалось врятувати 27 людей.

Ракетний удар по Харкову о 22:00 23 січня

Близько 22:00 23 січня росіяни обстріляли Київський та Холодногірський райони.

Обстрілом пошкоджені приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв’язку, крамниці, автомобілі.

Рятувальники евакуювали 16 людей, зокрема двох дітей. Дев’ятеро осіб постраждали.

Фото: Олег Синєгубов

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