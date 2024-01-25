Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сьогодні в Харкові – жалоба за загиблими під час обстрілів 23 січня

Обстріл Харкова 23 січня 2024

Сьогодні в Харкові оголошено жалобу за загиблими під час обстрілів 23 січня.

Про це опівночі 25 січня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Ракетні обстріли впродовж 23 січня спричинили одну з найбільш масштабних за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни, – зазначив мер міста.

Ракетні удари по Харкову 23 січня

Обстріл Харкова 23 січня став одним з найбільш масованих, починаючи з 2022 року.

Зараз дивляться

Того дня росіяни вгатили по місту понад 15 ракетами типу С-300Х-22Іскандер.

Російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову 23 січня тричі – спершу о 04:00, а потім близько 07:10 та 22:00.

Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули.

Наразі в лікарнях міста 25 людей. Зокрема, дві жінки – у важкому стані, одна дитина – у середньому.

Ракетний удар по Харкову о 04:00 23 січня

О четвертій ранку росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова, пошкодивши житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернату, а також газопровід.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Поранення дістали 15-річний хлопець та 71-річна жінка.

Ракетний удар по Харкову о 07:10 23 січня

О сьомій ранку окупанти атакували Київський та Салтівський райони Харкова, поціливши в житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру.

Знайдено тіла десяти людей, зокрема дев’ятирічної дівчинки.

60 осіб, серед них – шестеро дітей, дістали поранення. Вдалось врятувати 27 людей.

Ракетний удар по Харкову о 22:00 23 січня

Близько 22:00 23 січня росіяни обстріляли Київський та Холодногірський райони.

Обстрілом пошкоджені приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв’язку, крамниці, автомобілі.

Рятувальники евакуювали 16 людей, зокрема двох дітей. Дев’ятеро осіб постраждали.

Фото: Олег Синєгубов

Ігор Терехов, Війна в Україні, день жалоби, обстріл, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу
Вибух, атака дронів, ракетна атака
У Кременчуці та Полтаві прогриміли вибухи після оголошення ракетної загрози
Вибухи, ППО
Думав, що кохана загинула: історія полонених прикордонників Іллі та Аліни
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Цього місяця ми наблизилися до рішення
Володимир Зеленський
Вибухи в Запоріжжі: працює ППО, летять ворожі дрони
вибухи, ППО

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь