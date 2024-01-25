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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі росіяни обстрілювали Херсон з окупованого лівого берега

вибух
Фото: Getty Images

Після 4-ї години ранку у Херсоні було чути сильні вибухи – місто обстрілювали росіяни.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Російські військові били по місту з тимчасово окупованого лівобережжя.

Зараз дивляться

Яка ситуація в місті та чи є руйнування і постраждалі, поки не відомо. Чекаємо на офіційну інформацію від влади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
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