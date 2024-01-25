Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
Вночі росіяни обстрілювали Херсон з окупованого лівого берега
Після 4-ї години ранку у Херсоні було чути сильні вибухи – місто обстрілювали росіяни.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Російські військові били по місту з тимчасово окупованого лівобережжя.
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Яка ситуація в місті та чи є руйнування і постраждалі, поки не відомо. Чекаємо на офіційну інформацію від влади.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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