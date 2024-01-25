Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Гучний ранок в окупантів: у Бердянську прогримів потужний вибух
Уранці 25 січня в поки що окупованому Бердянську Запорізької області прогримів потужний вибух.
Інформацію підтвердила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
Як повідомили керівниці МВА місцеві жителі, одиночний вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.
Зараз дивляться
– Сподіваємось, результативний, – додає Вікторія Галіцина.
Вибухи в порту Бердянська
Нагадаємо, що 17 січня в районі порту Бердянська, який окупанти використовують як військову базу, прогриміли вибухи.
Гучно там було й 13 січня. Тоді партнери української сторони підтверджували ураження в районі порту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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