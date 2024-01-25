Гучний ранок в окупантів: у Бердянську прогримів потужний вибух

Уранці 25 січня в поки що окупованому Бердянську Запорізької області прогримів потужний вибух.

Інформацію підтвердила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Як повідомили керівниці МВА місцеві жителі, одиночний вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.

Зараз дивляться

– Сподіваємось, результативний, – додає Вікторія Галіцина.

Вибухи в порту Бердянська

Нагадаємо, що 17 січня в районі порту Бердянська, який окупанти використовують як військову базу, прогриміли вибухи.

Гучно там було й 13 січня. Тоді партнери української сторони підтверджували ураження в районі порту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.