Обстріл України дронами Шахед 26 січня: усі чотири БпЛА знищено
Російські війська під час вечірнього удару безпілотниками випустили по Україні чотири дрони Shahed-136/131.
Про це вранці 27 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Що відомо про обстріл України Шахедами 26 січня
Чотири Шахеди окупанти випустили по Україні з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.
Ворожі дрони атакували Україну чотири годити поспіль – із 20:00 26 січня майже до опівночі.
БпЛА із Півдня рушили в напрямку Кіровоградської області, і, діставшись регіону, кілька разів змінювали напрямок.
Зрештою всі чотири безпілотники українські оборонці неба знищили в районі Кропивницького.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ
Фото: КОС ЗСУ