Обстріл України дронами Шахед 26 січня: усі чотири БпЛА знищено

Російські війська під час вечірнього удару безпілотниками випустили по Україні чотири дрони Shahed-136/131.

Про це вранці 27 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Що відомо про обстріл України Шахедами 26 січня

Чотири Шахеди окупанти випустили по Україні з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.

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Ворожі дрони атакували Україну чотири годити поспіль – із 20:00 26 січня майже до опівночі.

БпЛА із Півдня рушили в напрямку Кіровоградської області, і, діставшись регіону, кілька разів змінювали напрямок.

Зрештою всі чотири безпілотники українські оборонці неба знищили в районі Кропивницького.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ

Фото: КОС ЗСУ

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