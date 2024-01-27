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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила Іскандером по Слов’янську: майже вщент знищено керамічний цех

Обстріл Слов'янська 27 січня 2024

27 січня російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, по місту окупанти вгатили балістичною ракетою Іскандер-М.

Ворожий снаряд росіяни випустили по Донеччині з Ростовської області РФ.

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Що відомо про обстріл Слов’янська

Ворожа ракета влучила в керамічний цех, майже повністю його зруйнувавши.

Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, а також дитячий садок, де розміщується соціальна їдальня.

В останньому закладі вибиті вікна.

– На щастя, минулося без жертв, – зазначає міський голова Слов’янська Вадим Лях

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Слов’янська МВА

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