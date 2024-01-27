Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила Іскандером по Слов’янську: майже вщент знищено керамічний цех
27 січня російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області.
За даними Повітряних сил ЗСУ, по місту окупанти вгатили балістичною ракетою Іскандер-М.
Ворожий снаряд росіяни випустили по Донеччині з Ростовської області РФ.
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Що відомо про обстріл Слов’янська
Ворожа ракета влучила в керамічний цех, майже повністю його зруйнувавши.
Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, а також дитячий садок, де розміщується соціальна їдальня.
В останньому закладі вибиті вікна.
– На щастя, минулося без жертв, – зазначає міський голова Слов’янська Вадим Лях
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Фото: Слов’янська МВА
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