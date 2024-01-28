На Сумщині армія РФ вбила останнього жителя села Степок

Російські військові вбили останнього жителя села Степок Сумського району на Сумщині. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту – 60-річний чоловік.

Його загибель підтвердив його син, місцева влада та Служба безпеки.

Тіло загиблого знайшли 24 січня. Місцева влада повідомляє, що окупанти обстріляли село минулого вікенду або у понеділок, 22 січня.

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За словами Романа, сина загиблого, було пряме влучання ворожого снаряду у кімнату, де був чоловік. Він сказав, що його батько був останнім жителем села, інші люди евакуювалися. Чоловік виїжджати не захотів.

СБУ нині проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Село Степок розташоване неподалік від кордону з Росією та поруч із гуманітарним переходом Покровка-Колотилівка.

Фото: Суспільне

Джерело : Суспільне

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