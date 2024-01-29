Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Херсоні лунають вибухи: окупанти відкрили вогонь з лівого берега
Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами – у місті чути вибухи.
Про це повідомив Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.
– Ранок у Херсоні знову починається із прильотів. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких, – написав чиновник у Telegram.
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.