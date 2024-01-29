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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні лунають вибухи: окупанти відкрили вогонь з лівого берега

вибух
Фото: Getty Images

Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами – у місті чути вибухи.

Про це повідомив Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

– Ранок у Херсоні знову починається із прильотів. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких, – написав чиновник у Telegram.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
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