У Херсоні лунають вибухи: окупанти відкрили вогонь з лівого берега

Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами – у місті чути вибухи.

Про це повідомив Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

– Ранок у Херсоні знову починається із прильотів. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких, – написав чиновник у Telegram.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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